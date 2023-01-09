Депутат Бессараб рассказала, как обстоят дела с повышением стипендий для студентов

В Государственному Думу Российской Федерации внесли законопроект, согласно которому размер стипендии для студентов не должен быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Gazeta.spb решила узнать у депутата Светланы Бессараб, на каком этапе находится работа в данном направлении.

«Это давно пора сделать, но мы получали сплошные отказы на неоднократные предложение. Однако это необходимо: та стипендия, которая сейчас предоставляется, не соответствует никаким требованиям», – высказалась собеседница издания.

По ее словам, сейчас студент не может обойтись без помощи родственников или работы. В противном случае, у него просто не будет достаточного количества финансовых средств.

Также Светлана Бессараб отметила, что в настоящее время уже ведутся переговоры по данной теме.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что правительство Российской Федерации учредило стипендии имени Сергея Королева за достижения в области инженерного дела.