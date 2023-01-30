В 2022 году расходы бюджета Петербурга достигли исторического максимума

Расходы городского бюджета Санкт-Петербурга за прошедший год достигли своего исторического максимума 1 триллион 43 миллиарда рублей. С другой стороны, доходы превышают эту цифру, согласно данным пресс-службы горадминистрации.

Как сообщили в официальном telegram-канале Смольного, доходы городского бюджета в 2022 году оцениваются в 1 триллион 163 миллиарда рублей. Собственные доходы города, если не учитывать федеральные трансферты, еще значительнее: 1 триллион 123 миллиарда.

«Это позволило не только выполнить все социальные обязательства, но и увеличить расходы на развитие города и поддержку ключевых отраслей», – отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, отметив эффективную работу финансово-закупочного блока.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что арктический кластер Санкт-Петербурга привлек больше 1,5 миллиарда рублей.