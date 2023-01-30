Автоэксперт сказал, при каких условиях западные компании вернутся на российский рынок

Некоторое время назад поступала информация о том, что автостроительная компания Hyundai активно работает над возобновлением производства в Санкт-Петербурге. Позднее стало известно, что местное предприятие, ранее принадлежавшее Nissan, будет использоваться «АвтоВАЗом» для производства автомобилей LADA. Gazeta.spb узнала у автоэксперта Дмитрия Попова, при каких условиях западные автопроизводители могут вернуться на российский рынок.

«Hyundai имеет значительно более высокий уровень локализации на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чем Nissan», – высказался собеседник издания, добавив, что у южнокорейской компании в указанных регионах имеются предприятия по производству различных автокомпонентов.

Таким образом, подчеркнул, Дмитрий Попов, можно утверждать, что у Hyundai наибольшие шансы вернуться:

«У Hyundai больше всего шансов восстановить производство», – подчеркнул он. При этом, по его словам, Nissan, LADA и Renault входят в один альянс, и свои акции российский автопроизводитель сохранил.

Более того, западные компании, продав активы на территории России, оставили за собой возможность вернуться, возместив затраты на развитие производства.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустит 10 тысяч новых LADA в текущем году.