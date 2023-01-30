Бывший завод Nissan в Петербурге выпустит 10 тыс. новых LADA

Петербургский автомобильный завод, ранее принадлежавший компании Nissan, в феврале текущего года станет собственностью «АвтоВАЗа». Компания намерена начать производство отечественных машин в сжатые сроки и выпустить 10 тысяч LADA до конца года.

По планам новых владельцев, завод начнет производить как кроссоверы классов C и D, так и седаны под брендом LADA. По словам Соколова, компания надеется выпустить до 10 тысяч автомобилей до конца 2023 года. Еще через год эта цифра должна увеличиться в шесть раз.

«Задача довольно сложная, переформатировать завод придется серьезно. Он сделан под выпуск автомобилей Nissan, а выпускать сейчас будет совсем другие модели. Но мы планируем все сделать в сжатые сроки, как обычно», – цитирует слова президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова «МК в Питере».

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