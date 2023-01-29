Hyundai пытается вернуть производство в Петербурге

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai намерена возобновить производство на территории Санкт-Петербурга. В настоящий момент концерн активно сотрудничает с Министерством промышленности и торговли РФ и городской администрации, рассказал топ-менеджер автозавода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) Чон Хенчхоль.

Как заявил представитель компании, цель его коллег – возобновить работу предприятия, базирующегося на территории Северной столицы. Сотрудники автомобильного завода каждый день прорабатывают мероприятия, необходимые для этого, чтобы как можно скорее начать производство, подчеркнул он.

В настоящее время автопредприятие работает в ограниченном режиме, сообщает Агентство Бизнес Новостей (АБН), ссылаясь на слова топ-менеджера.

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