Компания TRIALLI купила автопредприятие Петербурге

Компания TRIALLI приобрела в Петербурге производственно-складской комплекс, специализирующийся на производстве запчастей для автомобилей. Площадь предприятия составляет семь тысяч квадратных метров.

Отмечается, что, согласно планам компании, наращивание производства нацелено на дальнейший запуск площади, производящей продукцию, которая пройдет как на российский рынок, так и в страны СНГ.

Новые площади в Красном Селе позволят TRIALLI увеличить объем выпуска продукции со 170 до 300 тысяч единиц ежегодно. Частичный запуск производства запланирован на 1 февраля текущего года.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по мнению автоэксперта, члена совета директоров ГК «Июль» Алексея Деткина, описания некоторых представителей рынка о возможной конкуренции LADA с «Москвичом» напрасны. По его словам, власти сумеют «развести» эти два бренда, так как заинтересованы в развитии каждого из них как самостоятельного.