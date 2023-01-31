Петербуржцы рассказали, с кем бы хотели работать

Быть единственной женщиной в коллективе хотела бы каждая четвертая жительница Санкт-Петербурга (25%). Респонденты считают, что таким образом удалось бы избежать сплетен и излишних эмоций.

В то же время 54% женщин не хотели бы видеть среди своих коллег только мужчин, считая, что это будет дискомфортно. Еще 21% затруднились дать ответ.

Среди мужчин только 20% хотели бы работать исключительно в мужском коллективе. Не хотелось бы работать только в женском коллективе 62% представителям сильного пола. Затруднились дать ответ 17% мужчин.

Ранее сообщалось, что за последние два года конкуренция за рабочие места в Петербурге сильно изменилась. Например, в 10 сферах число кандидатов существенно выросло, а вот в 18 — напротив, упало. Об этом сообщает hh.ru.

Заметнее всего дефицит в сферах «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Домашний персонал» и «Консультирование» (не более 1 кандидата на вакансию). Сильно