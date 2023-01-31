Половина профессиональных сфер Петербурга испытывает острый дефицит кадров

За последние два года конкуренция за рабочие места в Петербурге сильно изменилась. Например, в 10 сферах число кандидатов существенно выросло, а вот в 18 — напротив, упало. Об этом сообщает hh.ru.

Заметнее всего дефицит в сферах «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Добыча сырья», «Домашний персонал» и «Консультирование» (не более 1 кандидата на вакансию). Сильно упало количество претендентов и среди топ-менеджеров. Если два года назад здесь было 12 человек на место, то теперь только пять.

В то же время слишком высокий уровень конкуренции за рабочие места наблюдается в сферах «Юристы» (10 резюме на вакансию), «Наука и образование» (9 человек на место), а также среди эйчаров (7 резюме на вакансию).

Ранее сообщалось, что больше, чем у трети (37%) работающих петербуржцев возникают конфликты с коллегами. Что примечательно, почти каждый четвертый (24%) винит в ссоре своих коллег. Такие данные получили эксперты сервиса SuperJob в ходе проведенного ими исследования.