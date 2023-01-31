В России больше айтишников смогут получить льготную ипотеку

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в России расширили параметры программы льготной ипотеки для айти-специалистов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно изменениям, льготные кредиты смогут брать сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Таким образом, число тех, кто сможет претендовать на эту меру, станет больше в 1,5 раза.

Помимо этого, изменится и возрастной диапазон тех, кто сможет получить льготную ипотеку. Взять такой кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет (включительно), а не от 22 до 44 лет (включительно), как это было ранее.

Ранее сообщалось, что в России продлили действие программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток до 2025 года включительно. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства.

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