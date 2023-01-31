В России продлили программу льготных авиаперелетов на Дальний Восток

В России продлили действие программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток до 2025 года включительно. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства.

В целом власти выделяют субсидии для 37 направлений. В частности, это такие направления как Хабаровск – Якутск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.

На субсидии из бюджета РФ в 2023 году будет выделено не менее 5,9 миллиарда рублей, говорят в правительстве.

Программа довольно-таки востребована у россиян. Например, в прошлом году ей воспользовались 350 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что по итогам декабря прошлого года средний срок ипотеки в Российской Федерации достиг исторического максимума и составил 24,1 года. Такие выводы можно сделать, опираясь на данные Центрального банка.

В соответствии с опубликованной информации, средний срок по жилищным кредитам, выданным российскими банками в декабре, увеличился на 5,9 месяцев, составив 289,4 месяца.