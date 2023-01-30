Средний срок ипотеки в России достиг исторического минимума

По итогам декабря прошлого года средний срок ипотеки в Российской Федерации достиг исторического максимума и составил 24,1 года. Такие выводы можно сделать, опираясь на данные Центрального банка.

В соответствии с опубликованной информации, средний срок по жилищным кредитам, выданным российскими банками в декабре, увеличился на 5,9 месяцев, составив 289,4 месяца. Это – самый высокий показатель, как минимум, с первого квартала 2018 года.

В течение года средний срок ипотеки поднялся на 2,7 года. При этом если годом ранее прирост был почти таким же, то в 2020 году составил только 10 месяцев.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что выполняя поручение президента России Владимира Путина, правительство расширяет программу льготной ипотеки для IT-специалистов. По льготной ипотечной программе для IT-специалистов можно взять субсидированный кредит по ставке до 5% суммой до 18 миллионов рублей.