В Петербурге задержали устроившего погром в банке мужчину

Петербургские росгвардейцы задержали правонарушителя, устроившего погром в помещении банка в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось в 04:30 31 января. Мужчина разбил стеклянную входную дверь отделения банка на улице Маршала Говорова. Предварительно для этого мужчина оторвал металлический парковочный барьер, им он и ударил по двери.

К месту происшествия незамедлительно выехал наряд Росгвардии. В помещении банка сотрудники задержали агрессивного гражданина. В наручниках мужчину доставили в отделение полиции. Как выяснилось, мужчина оказался уроженцем Новокузнецка. На его счету судимости за подделку документов, кражу, угрозу убийством, причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что вчера, 30 января, в одну из петербуржских больниц с острым пероральным отравлением смесью лекарственных препаратов, попал 16-летний подросток. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По словам источника, подросток выпил таблетки из-за депрессии. Уточняется, что подросток проживал один.