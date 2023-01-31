В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за отравления таблетками от депрессии

Вчера, 30 января, в одну из петербуржских больниц с острым пероральным отравлением смесью лекарственных препаратов, попал 16-летний подросток. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По словам источника, подросток выпил таблетки из-за депрессии. Уточняется, что подросток проживал один. Другие обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 30 января полиция Фрунзенского района задержала очередного наркосбытчика. Им оказался неработающий мужчина 1987 года рождения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве. у мужчины изъяли наркотическое вещество общей массой порядка двух килограмм. Мужчину уже доставили в отделение полиции. В отношении него составили административный протокол.