Полиция Фрунзенского района поймала наркосбытчика с двумя килограммами запрещенных веществ

Вчера, 30 января полиция Фрунзенского района задержала очередного наркосбытчика. Им оказался неработающий мужчина 1987 года рождения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве. у мужчины изъяли наркотическое вещество общей массой порядка двух килограмм. Мужчину уже доставили в отделение полиции. В отношении него составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что следственный отдел Пушкинского района возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 27 января 2023 года рабочий упал вниз с высоты девятого этажа. Он выполнял работы по заливке бетона на одном из корпусов строящегося жилого комплекса в поселке Шушары. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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