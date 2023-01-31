В Петербурге возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего

Следственный отдел Пушкинского района возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 27 января 2023 года рабочий упал вниз с высоты девятого этажа. Он выполнял работы по заливке бетона на одном из корпусов строящегося жилого комплекса в поселке Шушары. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что прокуратура Всеволожска проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории города. Об аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в городе Всеволожск, между маршрутным такси марки “ПАЗ” и легковым автомобилем марки “Форд”», – сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Ленинградской области.