Всеволожская прокуратура выясняет обстоятельства столкновения Ford и маршрутки

Прокуратура Всеволожска проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории города. Об аварии с участием маршрутного такси и легкового автомобиля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в городе Всеволожск, между маршрутным такси марки “ПАЗ” и легковым автомобилем марки “Форд”», – сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Ленинградской области.

Согласно предварительной версии, причиной ДТП стала потеря управления водителем Ford. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также деятельности компании по перевозке пассажиров.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в понедельник, 30 января, на автодороге «Вологда – Новая Ладога» в результате столкновения транспортных средств, в которой погибла водительница Renault Sandero, взрезавшаяся в грузовик Volvo.

ленинградская область прокуратура


 

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