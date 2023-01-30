В Тихвинском районе произошло смертельное ДТП

Утром 30 января на 473 километре автодороги «Вологда – Новая Ладога» произошла смертельная авария, в которой погибла водительница Renault Sandero, взрезавшаяся в грузовик Volvo. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«30 января в 11.25 на автодороге “Вологда-Новая Ладога” на 473 километре женщина-водитель,1979 года рождения, на “Рено Сандеро”, двигаясь в сторону Вологды не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком “Вольво”», – сообщили в официальном telegram-канале петербургской полиции.

Отмечается, что в результате аварии водительница Renault скончалась, а водитель грузовика не пострадал.

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