Кипящий бассейн на Бассейной улице заинтересовал прокуратуру

Сегодня утром в социальных сетях появилась информация о прорыве трубы на Бассейной улицы в Санкт-Петербурге. В результате аварии несколько машин оказались в кипятке, еще две – почти «утонили» в открывшейся расщелине. Инцидент привлек внимание прокуратуры.

«Прокуратура Московского района города Санкт-Петербурга проводит проверку по факту повреждения трубы на подающем трубопроводе на Бассейной улице», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованной информации, сотрудники коммунальных служб уже начали работу по устранению прорыва и ремонту трубопровода. Прокуратура обеспечивает надзорное сопровождение мероприятий по устранению последствий произошедшего. Будут ли приниматься какие-то меры, станет ясно после окончания проверок.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что прорыв трубы на Бассейной улице привел к разливу кипятка по дороге и тротуарам, в образовавшуюся промоину провалились две машины.