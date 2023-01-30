Ночью в Петербурге из-за прорыва трубы сварилось несколько машин

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге началась с серьезной коммунальной аварии, произошедшей в Московском районе. Прорыв трубы привел к разливу кипятка по дороге и тротуарам, в образовавшуюся промоину провалились две машины.

«На Бассейной 23 у бизнес-центра произошел прорыв теплотрассы с разрушением асфальта и образованием промоины, в которую начали проваливаться машины», – сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», отметив, что только три автомобиля смогли покинуть парковку.

На опубликованных фотографиях видно, что несколько машин стоят в воде, еще две – заваливаются в промоину, погружаясь в нее. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили, что на месте происшествия уже ведутся работы по устранению разливая горячей воды.

«На период проведения работ – до 14:00 30 января 2023 года горячее водоснабжение и подача тепла потребителям обеспечиваются в полном объеме», – говорится на официальном сайте компании.

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