В Ленинградской области легковушка столкнулась с поездом

Сегодня в Ленинградской области произошло ДТП с участием пригородного поезда и легкового автомобиля Audi A6. Инцидент произошел рядом со станцией Орехово, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

«Сегодня в 11 часов 12 минут на железнодорожном переезде на станции Орехово Приозерсого направления Октябрьской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дороги.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния до автомобиля его оказалось недостаточно для того, чтобы избежать столкновения. Сведений о пострадавших из официальных источников не поступало.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении 48-летнего водителя автомобиля «Ауди А6» составлен протокол.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что yа КАДе столкновение «Газели» с BMW закончилось смертью.