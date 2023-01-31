В России 1 февраля увеличится материнский капитал

С 1 февраля в Российской Федерации запланирована индексация материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

Так, со слов председателя ведомства Вячеслава Володина, с 1 февраля эту выплату проиндексируют на 11,9% В результате материнский капитал достигнет 587 тысяч рублей на первого ребенка. Запланировано увеличение материнского капитала и для тех семей, где появится второй ребенок. Для них выплата составит 775,6 тысячи рублей.

«Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России», — сказал председатель ведомства Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что в России расширили параметры программы льготной ипотеки для айти-специалистов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно изменениям, льготные кредиты смогут брать сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Таким образом, число тех, кто сможет претендовать на эту меру, станет больше в 1,5 раза.