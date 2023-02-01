В 2023 году аварийно-спасательная служба Ленобласти выезжала на ДТП 50 раз

С начала года подразделения региональных пожарно-спасательных служб, Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и ГКУ «Леноблпожспас», уже более 50 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, в результате которых пострадало 48 человек. Об этом сообщил начальник департамента региональной безопасности Игорь Гнездилов.

По его словам, водителям стоит быть более внимательными и соблюдать скоростной режим. Кроме этого, в ведомстве призывают не садиться за руль уставшими, возить с собой аптечку, не отвлекаться ни на что будучи за рулем, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В нештатных ситуациях незамедлительно звоните в 112.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на федеральной трассе Р-23 на территории Ленинградской области произошло 98 ДТП. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили 148 человек, среди которых 15 детей. Еще 21 человек скончался. Об этом сообщает пресс-служба местного УГИБДД.