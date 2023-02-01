За год на трассе Р-23 в Ленобласти пострадали 148 человек

В 2022 году на федеральной трассе Р-23 на территории Ленинградской области произошло 98 ДТП. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили 148 человек, среди которых 15 детей. Еще 21 человек скончался. Об этом сообщает пресс-служба местного УГИБДД.

Для того чтобы снизить аварийность на этом участке, сотрудники Госавтоинспекции Гатчинского и Лужского района объединились в проведении профилактического мероприятия «Мы вместе за безопасность на дорогах». Они на стыке двух районов федеральной трассы Р-23 в очередной раз напомнили водителям о необходимости соблюдении ПДД.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года жертвами пожаров стали 36 детей Ленинградской области. Это на 30% больше, чем за такой же период 2022 года — тогда погибло 24 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В основном жертвами огня становились совсем маленькие дети — в возрасте от трех до пяти лет. Только за прошлый год из 305 случаев — 107 дети этого возраста.