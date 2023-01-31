С начала года из-за пожаров в Ленобласти погибло 36 детей

С начала 2023 года жертвами пожаров стали 36 детей Ленинградской области. Это на 30% больше, чем за такой же период 2022 года — тогда погибло 24 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В основном жертвами огня становились совсем маленькие дети — в возрасте от трех до пяти лет. Только за прошлый год из 305 случаев — 107 дети этого возраста.

В ведомстве призывают не оставлять детей одних. Предоставленные сами себе они подвержены опасности, любознательность может обернуться непоправимой бедой. Спички, зажигалки, свечи должны храниться в недоступном для детей месте, напомнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что летом и осенью 2022 года в Ленинградском зоопарке скончались сурикаты Августина и Ижорик. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Причиной смерти стал инсульт, который наступил в связи с возрастом животных. В Ленинградском зоопарке Ижорик и Августина оказались в 2017 году. Пара у них сложилась почти сразу, а немного позднее у них родились трое сурчат, говорят в зоопарке.