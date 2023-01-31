В Ленинградском зоопарке скончались сурикаты Августина и Ижорик

Летом и осенью 2022 года в Ленинградском зоопарке скончались сурикаты Августина и Ижорик. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Причиной смерти стал инсульт, который наступил в связи с возрастом животных. В Ленинградском зоопарке Ижорик и Августина оказались в 2017 году. Пара у них сложилась почти сразу, а немного позднее у них родились трое сурчат, говорят в зоопарке.

«Они были очень обаятельные и дружелюбные, за ними всегда было интересно наблюдать, особенно летом», — сказали «Петербургскому дневнику» в пресс-службе зоопарка.

Когда в зоопарке появятся новые сурки пока неизвестно.

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