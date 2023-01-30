Скончалась актриса из «Возвращения Мухтара» Ольга Когут

В возрасте 53 лет скончалась актриса Ольга Когут, известная за игру в сериале «Возвращение Мухтара». Артистка скончалась в Киеве, сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

«Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра – Ольга Когут», – говорится в заявлении учреждения в социальных сетях.

Ольга Когут родилась в 1969 году в Киеве. К 1989 году закончила Донецкое училище культуры и с через семь лет начала работу в Национальном академическом драматическом театре, сообщает РИА Новости.

Российскому зрителю артистка должна быть знакома по ролям в картинах «12 стульев», «Непокоренный», «Возвращение Мухтара 2», «Домоправитель», «Черная кровь», «Я тебя никому не отдам» и «Не торопи любовь!».

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