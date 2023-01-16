Актриса Ольга Вардашева скончалась

Заслуженная артистка СССР и Республики Северная Осетия-Алания Ольга Вардашева скончалась. Об этом сообщает пресс-служба театра «Мюзик холл». Она была ведущей солисткой Ленинградского «Мюзик-Холла», где добилась большого признания, говорят ее коллеги.

Ее многие могут помнить по ее ролям в таких спектаклях как «Нет тебя прекрасней» и «Миллион новобрачных». В театре выразили соболезнования родным и близким Ольги Вардашевой. Прощание с ней пройдет в Беслане завтра, 17 января.

Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет скончалась народная артистка СССР Ирина Чурикова. Об этом сообщил директор Московского государственного театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова», – поделился он.

По его словам, прощание с актрисой состоится в «Ленкоме» во вторник, 17 января:

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса», – подчеркнул Марк Варшавер.

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