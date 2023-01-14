Скончалась артистка Инна Чурикова

В возрасте 79 лет скончалась народная артистка СССР Ирина Чурикова. Об этом сообщил директор Московского государственного театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Вот такое горе случилось час назад: скончалась выдающаяся актриса Инна Чурикова», – поделился он.

По его словам, прощание с актрисой состоится в «Ленкоме» во вторник, 17 января:

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это действительно была великая актриса», – подчеркнул Марк Варшавер.

В связи с кончиной Инны Чуриковой «Ленком» отменил спектакли в субботу и во вторник, 17 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя учреждения.

«Я отменил спектакль сегодня «Женитьбу Фигаро». Разве можно играть в день, когда скончалась великая русская актриса? […] не будет спектакля во вторник – мы будем в этот день прощаться с нашей дорогой бесценной и незаменимой Инной Михайловной Чуриковой», – сказал Марк Варшавер.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что легендарный директор «Современника» Леонид Эрман скончался.