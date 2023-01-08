Скончался легендарный директор «Современника» Леонид Эрман

Вечером, 7 января, скончался заслуженный деятель, легендарный директор «Современника» и Московского Художественного театра Леонид Эрман. Об этом сообщается в социальных сетях МХТ имени А.П.Чехова.

Эрман скончался в возрасте 96 лет. В возрасте 25 лет он поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ. Он называл это место своим домом, отмечая, что здесь царила нравственная обстановка. Эрман участвовал в создании «Современника», потом стал его финансовым директором. Позднее перешёл в Художественный театр – строить ефремовский МХАТ. Ближе к 90-ым он вернулся в «Современник», где проработал почти четверть века.

«Леонид Иосифович был и навсегда останется для нас ориентиром, примером того, как надо жить и работать в театре, как надо делать театр», — сказали в в организации.

В ведомстве также выразили соболезнования родным и близким Леонида Эрмана.

Ранее сообщалось, что на 66-ом году жизни скончался драматург, писатель и сценарист Алексей Слаповский. Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей. Культурный деятель скончался сегодня, 8 января, уточнили в ведомстве.

Как написал председатель организации Александр Калягин, Алексей Слаповский был известен в театральном мире России. Его пьесы шли на разных сценах страны, многие были поставлены и за рубежом.