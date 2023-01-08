В России скончался писатель и сценарист Алексей Слаповский

На 66-ом году жизни скончался драматург, писатель и сценарист Алексей Слаповский. Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей. Культурный деятель скончался сегодня, 8 января, уточнили в ведомстве.
Как написал председатель организации Александр Калягин, Алексей Слаповский был известен в театральном мире России. Его пьесы шли на разных сценах страны, многие были поставлены и за рубежом.
«Он был бесконечно талантлив, мудр и образован», — отметил Калягин.
Алексей Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области. В 1979 году окончил филологический факультет Саратовского университета.
Ранее сообщалось, что в среду, 4 января, в возрасте 83 лет скончался Адиль Валимеев – известный сотрудник Большого драматического театра имени Товстоногова. Причиной смерти стала травма, полученная после падения на скользком льду.
«4 января ушел из жизни Адиль Мунирович Велимеев, заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью БДТ, один из старейших сотрудников театра», – написали в официальном telegram-канале театра.