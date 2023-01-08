В России скончался писатель и сценарист Алексей Слаповский

На 66-ом году жизни скончался драматург, писатель и сценарист Алексей Слаповский. Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей. Культурный деятель скончался сегодня, 8 января, уточнили в ведомстве.

Как написал председатель организации Александр Калягин, Алексей Слаповский был известен в театральном мире России. Его пьесы шли на разных сценах страны, многие были поставлены и за рубежом.

«Он был бесконечно талантлив, мудр и образован», — отметил Калягин.

Алексей Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Саратовской области. В 1979 году окончил филологический факультет Саратовского университета.

Ранее сообщалось, что в среду, 4 января, в возрасте 83 лет скончался Адиль Валимеев – известный сотрудник Большого драматического театра имени Товстоногова. Причиной смерти стала травма, полученная после падения на скользком льду.