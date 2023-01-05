Легендарный декоратор БДТ Адиль Велимеев скончался после падения гололеде

В среду, 4 января, в возрасте 83 лет скончался Адиль Валимеев – известный сотрудник Большого драматического театра имени Товстоногова. Причиной смерти стала травма, полученная после падения на скользком льду.

«4 января ушел из жизни Адиль Мунирович Велимеев, заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью БДТ, один из старейших сотрудников театра», – написали в официальном telegram-канале театра.

Адиль Валимеев упал на льду 22 декабря, получив перелом черепа и ушиб мозга, из-за которых он оказался в реанимации. Этот инцидент привлек внимание правоохранителей. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, ход следствия взял под контроль лично глава ведомства Александр Бастрыкин.

Следует отметить, что это не первая подобная трагедия. Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге после падения на льду скончался 88-летний пенсионер. Тогда к делу подключилась прокуратура. Она пришла провела проверку качества уборки улиц и пришла к выводу, что СПб ГУДП «Центр», ответственное за это, не выполнила свою работу на должном уровне.

Имели место и другие инциденты, в которых жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получали травмы из-за недостаточно качественной уборки дорог. Так, например, в январе 2021 года несовершеннолетний мальчик получил травмы, поскользнувшись на льду. С помощью прокуратуры родители в декабре прошлого года смогли добиться компенсации в 150 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербургский Роспотребнадзор рассказал жителям города, как избежать травм зимой.