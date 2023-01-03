Петербуржцам рассказали, как не получить травмы зимой

К сожалению, зима не только красивое время года, но и травмоопасное. Уберечь себя на 100% получится вряд ли, но ряд рекомендаций позволят вам минимизировать риски. Роспотребнадзор Петербурга поделился советами.

Так, помните, что каток и горки точно не стоит посещать в нетрезвом виде. Это, как минимум, приведет к царапинам и ушибам, а как максимум — к переломам и растяжениям. С детьми до трех лет вовсе не стоит посещать оживленные горки, с которых катается слишком много детей и взрослых.

Чтобы избежать обморожений, постарайтесь одеваться многослойно. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну теплую, говорят в ведомстве. Ни в коем случае не игнорируйте варежки и шапки, без этого зимой — никуда.

Если стало жарко, вы вспотели, ни в коем случае не раздевайтесь. Имеет смысл прерваться, отдохнуть, а затем вновь продолжить прогулку. Если вы все-таки не избежали обморожения, то ни в коем случае не растирайте обмороженный участок снегом.