В Петербурге житель попал под уголовку за попытку дать взятку Госавтоинспекции

На днях, а именно 30 января около 02:40, в Центральном районе Петербурга на улице Садовой остановили автомобиль «Хундай Солярис». Им управлял 28-летний мужчина среднеазисткого государства. При этом регистрации о проживании на территории Петербурга или Ленобласти у него не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Пока на водителя составляли протокол, он неоднократно попытался дать взятку инспекторам в размере двух тысяч рублей, говорят в ведомстве.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дела. Также для злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что с начала года подразделения региональных пожарно-спасательных служб, Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и ГКУ «Леноблпожспас», уже более 50 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.