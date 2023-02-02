В Петербурге перестал работать «Горздрав» и другие сервисы

Сегодня, 2 февраля, жители Санкт-Петербурга столкнулись со сбоями в работе городских цифровых сервисов. В настоящий момент остаются недоступными «Горздрав» и портал для электронных обращений. Приложение «Яндекса» также не показывает движение общественного транспорта.

По состоянию на 10:00 переход на портал «Здоровье петербуржца» по-прежнему недоступен. Открыть страницу электронной приемной обращений граждан также не представляется возможным. Кроме того, у петербуржцев не получится отследить движение общественного транспорта, используя функции «Яндекса».

Причиной неисправностей может быть выход из строя одной из систем хранения данных. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на заявления пресс-службы комитета по информатизации Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о проблемах в работе сервиса «ВКонтакте», с которыми столкнулись пользователи социальной сети.