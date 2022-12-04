Пользователи «ВКонтакте» сообщили о проблемах в работе сервиса

Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе. Об этом также свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics.

«По состоянию на 19.30 мск зафиксировано 67 жалоб. Больше всего на сбои жалуются жители Москвы и Петербурга», – сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные экспертов. Также отмечается, что проблемы в работе наблюдаются не только в мобильном приложении «ВКонтакте», но и в браузерной версии социальной сети.

Информацию подтвердили в пресс-службе компании:

«Некоторые пользователи могут кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений», – подчеркнули в сообщении, добавив, что в ближайшее время сообщения будут работать в стандартном режиме.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в зависимости от смартфонов и интернета признались 45% жителей Санкт-Петербурга. Такой вывод был получен экспертами сервиса SuperJob.