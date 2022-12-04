В зависимости от гаджетов признались больше 40% петербуржцев

В зависимости от гаджетов признались больше 40% петербуржцев
Фото: unsplash

В зависимости от смартфонов и интернета признались 45% жителей Санкт-Петербурга. Такой вывод был получен экспертами сервиса SuperJob в ходе исследования, проводимого среди представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 45% петербуржцев, причем 13% в этом абсолютно уверены, еще 32% скорее уверен», – говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

С другой стороны, 56% жителей Санкт-Петербурга не имеют зависимости. При этом каждый пятый (20%) из них уверен в этом, а оставшиеся 36% – сомневаются.

Также отмечается, что digital-зависимость характерна, в большей степени, для представителей молодежи. В частности, о ней рассказали 56% опрошенных в возрасте до 24 лет. Среди граждан старше 45 – только 34%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что врач рассказал, какое количество хурмы можно есть в день.

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