В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину

В ночь на 2 февраля в полицию поступило сообщение об инциденте на 89 километре первого пикета перегона станции «Мшинская – Строганово» Ленинградской области. Грузовой поезд сбил мужчину.

Как Gazeta.spb сообщил источник в правоохранительных органах, машинист заметил человека, подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение.

К сожалению, из-за малого расстояния трагедии избежать не удалось. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливается личность пострадавшего, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда», – подчеркнули в сообщении.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что жительница Эстонии, на которую в 2010 году в Петербурге упала глыба льда, скончалась.

смертельная авария


 

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