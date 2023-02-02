Жительница Эстонии, на которую в 2010 году в Петербурге упала глыба льда, скончалась

В среду, 1 февраля, скончалась Милана Каштанова – жительница Эстонии, пережившая в Санкт-Петербурге несчастный случай. 5 февраля 2020 года на нее с крыши дома упала глыба льда. О кончине девушки рассказали в ее группе поддержки во «ВКонтакте».

«5 февраля 2010 года Милане Каштановой в Санкт-Петербурге на улице Красного Курсанта 3 на голову упала глыба льда», – рассказали детали произошедшего в сообществе, добавив, что причиной инцидента стало проведение работ по очистке крыши от наледи без установки какого-либо ограждения или предупреждающих знаков.

Отмечается, что девушка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии и после нескольких сложнейших операций оказалась в коме второй степени.

В августе 2010 года, после переезда в нейрореабилитационную клинику в Германии к ней начало минимально возвращаться сознание и к октябрю сознание вернулось полностью.

К сожалению, в последние недели состояние девушки значительно ухудшилось, и она скончалась в больнице. Об этом сообщили в «Журнале Миланы Каштановой».

О трагических случаях, к которым привела халатность служащих, занимающихся уборкой снега и льда на улицах Санкт-Петербурга, Gazeta.spb уже рассказывала. В начале января 88-летний пенсионер скончался после падения на льду, в результате которого им были получены множественные травмы. Еще раньше, поскользнувшись на льду, смертельные травмы получил 83-летний Адиль Валимеев – известный сотрудник Большого драматического театра имени Товстоногова.

Подобные случаи имели место и за пределами Северной столицы. Так, например, в Москве был госпитализирован генерал МЧС, на которого так же, как и на Милану Каштанову, упала глыба льда.

При этом за первые 20 дней декабря 2022 года в Санкт-Петербурге выявили больше 1 тысяч нарушений уборки снега, и только каждое пятое из них устранили. Такой статистикой тогда поделился Смольный.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Николай Дроздов, сломавший восемь ребер после падения на льду у своего дома, проведет еще некоторое время в больнице.