В Тихвине задержали члена «Единой России» с полным багажником наркотиков

Вчера, 1 февраля, в Тихвине Ленинградской области правоохранители задержали руководитель местного отделения «Единой России» Германа Асвера. В багажнике его автомобиля обнаружили более 100 килограмм запрещенных веществ.

По имеющейся информации, задержанным оказался Герман Асвер, руководивший Тихвинским отделением МГЕР, заместитель руководителя местного бюджетного учреждения.

«Асвер уже исключён из партии. Он негодяй. Хуже врага. Это недопустимо. Он работал с детьми, что говорит об особом цинизме», – цитирует ЛенТВ24 слова Александра Лазаревича, главы МО Тихвинского района и секретарь Тихвинского местного отделения Партии «Единая Россия».

Согласно его заявлениям, все сопричастные, выявленные в ходе расследования правоохранителей, будут исключены из партии.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что полиция Фрунзенского района поймала наркосбытчика с двумя килограммами запрещенных веществ.