Петербуржцам объяснили, как справляться с конфликтными ситуациями на работе

Больше трети (37%) работающих жителей Санкт-Петербурга вступают в конфликты со своими коллегами. При этом почти каждый четвертый (24%) винит в склоках сослуживцев. Gazeta.spb узнала о возможных причинах рабочих конфликтов и методах их решения у психолога Лилианы Модильяни.

«Для начала необходимо понять, из-за каких причин возникают конфликты. Три основных: специфика личности человека, расхождение интересов и нарушение чужих личных границ», – перечислила она, рассказав также и о стратегиях поведения в каждом из указанных случаев.

Так при возникновении конфликта на почве личных качеств человека – например, его чрезмерной эмоциональности или несдержанности – следует подобрать время и место для разговора тет-а-тет и объяснить, каким образом поведение коллеги приносит неудобства:

«Чтобы сделать это “экологично” (корректно, в соответствии с нормами поведения – прим. ред.) необходимо в речи сместить акцент с человека на его действия и тот эффект, который они оказывают», – объяснила Светлана Модильяни. Второй случай на базовом уровне может быть сложнее в решении. В частности, при возникновении конфликта интересов необходимо найти компромисс. Сделать это поможет взгляд со стороны.

Третья ситуация несколько отличается от предыдущих. Когда кто бы то ни было посягает на личные границы человека, следует немедленно отреагировать и отстоять свои позиции. В противном случае, данная ситуация может повторяться, усугубляя негативное влияние на психоэмоциональный фон в коллективе.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что конфликты на рабочем месте вспыхивают не только из-за профессиональных разногласий, но и в связи с вопросами, касающимися личной жизни, организации офисного пространства, политических взглядов и так далее.