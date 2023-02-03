В Госдуме рассказали, как обезопасить себя при покупке товаров онлайн

Покупка товаров в интернет-магазинах продолжает набирать популярность. О том, как можно избежать проблем, связанных с такими операциями, рассказали в пресс-службе Государственной Думы России.

Прежде всего, необходимо убедиться в надежности магазина и уточнить всю необходимую информацию о продавце. Получение исчерпывающих данных о товаре предусмотрено законом. Следующий шаг – изучение самого товара по фото, описанию и отзывам.

Не менее важным будет узнать способы по возвращению денег. Потребитель имеет право отказаться от большинства товаров в любое время до их получения, а после – в течение недели, причем без объяснения причин. На возврат средств у продавца есть 10 дней. При этом если товар не бракован, у продавца есть право не возвращать деньги за доставку.

«Вы имеете право вернуть качественный товар с нарушенной упаковкой, но в товарном виде и без повреждений», – добавили в официальном telegram-канале нижней палаты парламента.

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