В МВД объяснили, как вернуть госпошлину за загранпаспорт нового образца

У россиян есть возможность вернуть госпошлину за выдачу заграничного паспорта нового образца с чипом в случае отказа от получения услуги. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», – заявила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Также отмечается, что прием заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем данных стала недоступна на онлайн-портале «Госуслуг» со 2 февраля.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что «Гознак» рассчитывает, что ритмичность производства новых загранпаспортов восстановится в течение месяца после завершения работ на «Микроне».

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