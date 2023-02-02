«Гознак» рассказал, когда продолжится выдача загранпаспортов нового образца

Сегодня, 2 февраля, портале «Госуслуг» приостановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. «Гознак» рассчитывает, что ритмичность производства новых загранпаспортов восстановится в течение месяца после завершения работ на «Микроне».

«В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта», – сообщили на официальном сайте акционерного общества.

Отмечается, что сейчас АО «Микрон», производящий необходимые микросхемы, занимается перенастройкой оборудования и оптимизацией производства. Таким образом в компании рассчитывают поспеть на возросшим спросом на новые загранпаспорта.

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