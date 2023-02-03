Демограф предсказал человечеству конец воспроизводства

Конец воспроизводства человечества наступит уже через 10 лет. Таким образом, одним из новых вызовов для России станет сохранение собственного существования, считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Через 10 лет, условно в 2033 году, человечество в целом, если взять его как единую среду, перестанет воспроизводиться», – заявил он в интервью телеканалу 360, отметив, что к этому времени условная семья уменьшится.

По словам эксперта, воспроизводство людей прекратится, как это происходило в 1964 году:

«Сейчас у нас полуторадетная семья – это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия. На этом, по идее, история русских должна закончиться», — заявил демограф, отметив, что с его точки зрения подобное невозможно.

Тем не менее, России придется приложить существенные усилия, чтобы остаться в истории и перейти от семьи с одним-двумя детьми к семье с двумя-тремя.