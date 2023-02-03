Декан СПбГПМУ перевел мошенникам больше 4 млн рублей

В четверг, 2 февраля, в полицию обратился декан факультета клинической психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России (СПбГПМУ). По словам 78-летнего петербуржца, мошенники убедили его перевести им больше 4 миллионов рублей.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе городского ГУ МВД России, 20 января пенсионер ответил на звонок от неизвестного, который, представившись сотрудником ФСБ, убедил его перевести несколькими транзакциями 4,2 миллиона рублей.

Мужчина не увидел в действиях собеседника злого умысла и лишился существенной суммы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что 30 января, в отделение полиции обратилась адвокат, которая сообщила, что у ее подопечного мошенники украли крупную сумму денег.