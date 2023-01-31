Мошенники стали незаметно красть у петербуржцев деньги

Вчера, 30 января, в отделение полиции обратилась адвокат, которая рассказала, что у ее подопечного мошенники украли крупную сумму денег. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Поясняется, что в течение суток неизвестный человек неустановленным способом умудрился похитить со счета пенсионера 1,1 миллиона рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В этот же день в отделение полиции обратилась еще одна пенсионерка, которая сказала, что с ее счетов суммарно пропало 86,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области местный житель признан виновным в истязании детей и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, с 1 августа 2021 года по 24 сентября 2021 года подсудимый систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении своих детей: 9-ти, 8-ми и 7-летнего возраста.