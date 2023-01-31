Жителя Ленобласти признали виновным в избиении трех детей

В Ленинградской области местный житель признан виновным в истязании детей и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, с 1 августа 2021 года по 24 сентября 2021 года подсудимый систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении своих детей: 9-ти, 8-ми и 7-летнего возраста. Кроме этого, мужчина угрожал убийством своей старшей дочери — он подносил к ее шее нож.

Суд счел достаточными предоставленные следкомом доказательства. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что петербургские росгвардейцы задержали правонарушителя, устроившего погром в помещении банка в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось в 04:30 31 января. Мужчина разбил стеклянную входную дверь отделения банка на улице Маршала Говорова. Предварительно для этого мужчина оторвал металлический парковочный барьер, им он и ударил по двери.