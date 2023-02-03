Первый трейлер сериала «Король и Шут» показали на «Кинопоиске»

Российский сервис для просмотра фильмов и сериалов «Кинопоиск» представил первый трейлер ожидаемого шоу, рассказывающего об известной рок-группе «Король и Шут».

Отмечается, что это будет не обычный байопик, посвященный творческому становлению коллектива, а «панк-сказка», в которой реальность будет смешена с фантазиями и образами из текстов песен коллектива.

Зрители сериала смогут увидеть, как ныне знаменитые российские музыканты прошли путь от образования коллектива в Санкт-Петербурге и небольших концертов до выступлений на крупнейших площадках России.

Параллельно с реальной сюжетной линией будет также развиваться сказочная. В рамках нее, находясь в мире грез, Горшок и Князь – Михаил Горшенев и Андрей Князев – пытаются спасти принцессу, схваченную колдуна. По ходу своих странствий герои встретят персонажей, фигурирующих в их песнях.

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