«Аватар: Путь воды» – как картинка победила сюжет

В конце 2022 года состоялась мировая премьера сиквела «Аватара», снятого известным режиссером Джемсом Кэмероном. За первые выходные фильм собрал 434 миллиона долларов. Писатель Платон Беседин, рассказал, заслуженно ли.

«Первый “Аватар” Джеймса Кэмерона совершил самую настоящую революцию в кино. […] стал настоящей усладой для тех, кто предпочитал эффектную картинку», – высказался он телеканалу 360, подчеркнув, что вторая часть, как и первая вышла за рамки представлений о красоте картинки.

Графического превосходства новой картины Джеймса Кэмерона над другими фильмами следовало бы ожидать, учитывая специфику его творчества. В то же время «Аватар: Путь воды» имеет серьезные проблемы с сюжетом. В основном, все сводится к его чрезмерной, «непростительной» простоте: