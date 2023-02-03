Стали известны подробности смертельной болезни актера «Универа» Корсика

Сергей Корсик, 30-летний актер известного российского сериала «Универ», четыре месяца боролся с пневмонией на почве COVID-19, после чего скончался в одиночестве 16 января. Подробности болезни рассказал продюсер Николай Федоренко.

«Заболел ковидом, двусторонняя пневмония. Он болел месяца три-четыре, лежал в больнице», – рассказал он телеканалу 360, отметив, что артист перенес наиболее тяжелую форму заболевания «на ногах», что впоследствии привело к осложнениям.

Причиной смерти артиста, подчеркнул продюсер, стала двусторонняя пневмония, которая его «задушила». При этом, несмотря на то Федоренко почти не общался с Кориском, он запомнил его как прекрасного актера:

«Был прекрасным артистом, прекрасный голос, давал концерты. […] Всегда стремился быть творческим, хотел доставить зрителям радость, создать настроение», — добавил Федоренко.

пневмония


 

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