Стали известны подробности смертельной болезни актера «Универа» Корсика

Сергей Корсик, 30-летний актер известного российского сериала «Универ», четыре месяца боролся с пневмонией на почве COVID-19, после чего скончался в одиночестве 16 января. Подробности болезни рассказал продюсер Николай Федоренко.

«Заболел ковидом, двусторонняя пневмония. Он болел месяца три-четыре, лежал в больнице», – рассказал он телеканалу 360, отметив, что артист перенес наиболее тяжелую форму заболевания «на ногах», что впоследствии привело к осложнениям.

Причиной смерти артиста, подчеркнул продюсер, стала двусторонняя пневмония, которая его «задушила». При этом, несмотря на то Федоренко почти не общался с Кориском, он запомнил его как прекрасного актера: